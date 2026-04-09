Професионалният шофьор Стоян Белоконски остана без свидетелство за управление и без доходи, след като автомобилът му е бил служебно дерегистриран заради забавено плащане на вноска по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”.

Белоконски е спрян за рутинна проверка на бензиностанция на автомагистрала „Тракия”. По време на инспекцията той разбира, че превозното му средство е с прекратена регистрация. Въпреки че е разполагал с документ за сключена застраховка, пропусната вноска е довела до автоматичното изтриване на автомобила от системата на МВР.

Абсурд или измамна схема: Защо кола, купена законно, беше конфискувана от държавата?

„Проблемът е, че автомобилът ми няма „Гражданска отговорност” и автоматично е дерегистриран. Признавам вината си. Всеки трябва да може да понесе своята вина и своята отговорност и да има гражданска отговорност”, заяви Стоян Белоконски в ефира на „Здравей, България”.

По време на проверката водачът представя полица, която по документи е валидна до 2 юни 2026 г. Оказва се обаче, че има забавено плащане. В опит да избегне санкцията, Белоконски сключва нова застраховка на място в рамките на минути.

„В 10-минутен срок аз имах нова полица „Гражданска отговорност”, която получих като файл и съответно отидох да я изпринтирам на близката бензиностанция. Те видяха полицата, видяха и валидния годишен технически преглед, но казаха, че в тяхната система свети в червено, съответно автомобилът е автоматично дерегистриран”, обясни шофьорът.

В резултат на санкцията професионалният шофьор остава без право да работи за неопределен период от време, докато текат съдебните процедури по обжалване. „Признавам вината си, че съм пропуснал вноската, но не знаех, че колата е дерегистрирана. Сега оставам без кола и без работа”, споделя Белоконски.

