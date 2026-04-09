Работник падна от скеле при санирането на жилищен блок в Бургас. Това е втори подобен инцидент в морския град в рамките на месец. Младият мъж е откаран в бургаската болница в тежко състояние и опасност за живота.

Работник падна от 10 метра на строителен обект в Бургас

Снимка: Елена Танева, NOVA

Инцидентът е станал по обед в четвъртък в бургаския комплекс „Меден рудник“. Предполага се, че мъжът залитнал от скелето, разположено около бл. 12 и паднал от четвъртия етаж.

По случая започва незабавна проверка от Инспекцията по труда, като се предполага, че младият мъж не е спазил изискванията за безопасност.

