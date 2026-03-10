Сериозен инцидент на строителен обект в Бургас. 36-годишен работник е паднал от около 10-метрова височина, докато монтирал покривна конструкция на сграда. Случаят е от понеделник следобед.

Мъжът полетял към бетонна площадка до сградата, в следствие на което от твърдия удар е с тежка черепно-мозъчна травма и други наранявания. Той се намира в местната болница, като състоянието му е много тежко. Лекарите предупреждават, че следващите 24 часа са критични и шансовете за оцеляване са минимални.

Инспекцията по труда вече е започнала разследване на случая, за да се изяснят причините за инцидента и евентуалните нарушения на трудовата безопасност.

От фирмата, за която е работил 36-годишният мъж, заявиха, че са изключително разтревожени и очакват добри новини. „Момчето е не просто мой служител, а и близък и съм изключително разтревожен. Не съм в състояние да говоря в този момент. Надявам се на успешна операция. Били са взети всички нужни мерки за безопасност на обекта, касае се за инцидент“, каза за NOVA един от собствениците на компанията.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова