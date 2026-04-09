Георги Клисурски: Може да загубим около половин милиард евро заради конфликта в Близкия изток
България може да понесе загуби от войната в Близкия изток за около половин милиард евро. Изчислението направи в интервю за NOVA финансовият министър Георги Клисурски. Според него щетите ще дойдат от намаляване на прогнозата за икономическия ръст.
Клисурски смята още, че кризата с Иран е основната причина за повишаването на цените у нас през последните седмици.
Служебният кабинет възнамерява да се събере в границите на 125 милиона евро, колкото струват абсолютно всички мерки, които е предприел до момента за туширане на инфлационния натиск. Но пък държавата няма и приет бюджет, поради което допълнителни разходи трудно могат да се направят. Няма да има тавани на цените, защото това ще нанесе още по-тежък удар върху държавната хазна. Но върху таван на надценките кабинетът може да помисли.
Кризата с горивата неминуемо ще окаже влияние на ръста на икономиката. Прогнозите за намаляване на растежа на БВП е около половин процент. Ако преди се е очаквал ръст от около 3,2 на сто на годишна база, сега прогнозата е около 2,6 - 2,7%.
„Този половин процент означава около половин милиард евро загуби за икономиката заради конфликта в Близкия изток. И това е при допускане, че цените на петрола няма да се вдигнат над 125-150 долара на барел”, обясни Клисурски.
И на този етап намаляване на ДДС ставка не се предвижда по никакъв начин, тъй като практиката е показала, че тази мярка просто не работи.
„Видяхме го и през 2022 година, когато се намали ДДС за определени стоки, като ресторантьорски услуги или хляб, реално не се стигна до осезаемо понижение на цените за потребителите. Вместо това се намалиха приходите в бюджета”, каза Клисурски.
Кабинетът отчита, че бензиностанциите вече работят на максимално ниска печалба.
„Това, което се съсредоточаваме в момента, е пазарното поведение на участниците на пазара за горива, следим всеки ден ситуацията. Това, което е добре да се каже, е, че сега в сравнение с преди кризата бензиностанциите работят с по-ниски маржове, не с по-високи, мерките и подхода на правителството, а той е пазарен – работи”, каза служебният енергиен министър Трайчо Трайков.
И според министъра на енергетиката намаляване на ДДС за който и да е бранш няма да доведе до спад в крайните цени на стоки и услуги, поради което правителството не разглежда тази възможност.
