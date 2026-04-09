България може да понесе загуби от войната в Близкия изток за около половин милиард евро. Изчислението направи в интервю за NOVA финансовият министър Георги Клисурски. Според него щетите ще дойдат от намаляване на прогнозата за икономическия ръст.

Клисурски смята още, че кризата с Иран е основната причина за повишаването на цените у нас през последните седмици.

Служебният кабинет възнамерява да се събере в границите на 125 милиона евро, колкото струват абсолютно всички мерки, които е предприел до момента за туширане на инфлационния натиск. Но пък държавата няма и приет бюджет, поради което допълнителни разходи трудно могат да се направят. Няма да има тавани на цените, защото това ще нанесе още по-тежък удар върху държавната хазна. Но върху таван на надценките кабинетът може да помисли.

Кризата с горивата неминуемо ще окаже влияние на ръста на икономиката. Прогнозите за намаляване на растежа на БВП е около половин процент. Ако преди се е очаквал ръст от около 3,2 на сто на годишна база, сега прогнозата е около 2,6 - 2,7%.



„Този половин процент означава около половин милиард евро загуби за икономиката заради конфликта в Близкия изток. И това е при допускане, че цените на петрола няма да се вдигнат над 125-150 долара на барел”, обясни Клисурски.



И на този етап намаляване на ДДС ставка не се предвижда по никакъв начин, тъй като практиката е показала, че тази мярка просто не работи.