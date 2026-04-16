САЩ ще блокират иранските пристанища „толкова дълго, колкото е необходимо“, заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. Той предупреди за подновени удари, ако Техеран не постигне споразумение, предаде АФП.

„Ако Иран направи погрешен избор, ще бъде изправен пред блокада и бомбардировки срещу инфраструктурата, електроенергетиката и енергийния сектор“, каза Хегсет по време на пресконференция в Пентагона.

Турция е извела три свои кораба от Ормузкия проток

Американските сили започнаха блокада на иранските пристанища на 13 април, след като мирните преговори в Пакистан приключиха без споразумение предишния ден.

Генерал Дан Кейн, най-високопоставеният военен офицер на САЩ, заяви, че блокадата „се прилага за всички кораби, независимо от тяхната националност, които се насочват към или отплават от ирански пристанища“. „Ако не се съобразите с тази блокада, ще използваме сила“, заяви Кейн и добави, че досега 13 кораба са взели „разумното” решение да обърнат обратно.

Междувременно Хегсет посочи, че иранските сили се опитват да извадят оборудване, заровено по време на повече от петседмичните американско-израелски удари срещу Ислямската република.

Адмирал Брад Купър, командващ Централното командване на САЩ, отговарящо за американските сили в Близкия изток, заяви, че Вашингтон използва примирието, за да се превъоръжи и да адаптира действията си.

