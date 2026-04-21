Окръжна прокуратура w Благоевград внесе обвинителен акт в съда срещу мъж с инициали Г.К., обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. По данни на държавното обвинение, мъжът е заемал длъжностите „ръководител финансов отдел“ и „главен счетоводител“ в болница в Благоевград.

В периода 2019-2021 г. той е присвоил общо 232 701,26 лева, които са били поверени да управлява. Според разследването средствата са отклонявани чрез неправомерни банкови преводи от сметката на болницата към вътрешна взаимоспомагателна каса, след което са били теглени в брой. За да прикрие действията си, обвиняемият е оформял преводни нареждания с фиктивни основания като „членски внос“ и „заеми“, а в счетоводната система е отразявал сумите като плащания към доставчици и разходи.

В част от случаите мъжът не е завеждал в активите на болницата получени стоки, включително лекарства, медицински консумативи и техника. Установено е също, че е превеждал средства към физическо лице за погасяване на личен заем, както и че не е представял документи за отчет на получен служебен аванс.

В резултат на действията му са били засегнати и доставчици на болницата, тъй като дължими плащания не са били извършени. Това е довело до натрупване на лихви и неустойки в размер на 82 630,79 лева.

