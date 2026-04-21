Експлозия в танк по време на военни учения в Япония отне живота на трима войници, съобщи премиерът Санае Такаичи. При необичайния инцидент на полигона, използван от японските сили за самоотбрана в югозападния регион Оита, „вътре в танка е настъпила самопроизволна експлозия на боеприпасите“, която е убила тримата членове на екипажа и е ранила още един, обясни Такаичи.

Подробностите за причините за инцидента се разследват, предаде АФП. „Наистина е жалко, че това се случи“, написа премиерът, като изрази „сърдечните си съболезнования“.

