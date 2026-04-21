Иран осъди „морското пиратство“, заради задържането от САЩ на контейнеровоз под ирански флаг, и заяви, че това е „поредното усложняване“ на ситуацията в Близкия изток.

Министерството на външните работи на Иран призова за незабавно освобождаване на кораба, моряците, екипажа и техните семейства, като каза, че задържането не само нарушава международното право, но е и поредното „явно нарушение“ на споразумението за прекратяване на огъня със САЩ.

В изявлението, публикувано от полуофициалната иранска информационна агенция „Тасним“ на X, се посочва, че Иран е привлякъл вниманието на ООН към инцидента и е призовал за „сериозно осъждане и реакция от страна на международните институции и отговорните правителства“.

Централното командване на САЩ съобщи, че на 19 април американски морски пехотинци са напуснали десантния кораб „USS Tripoli“ с хеликоптери и са се спуснали с въжета на борда на кораба „Touska“.

Тази новина постави под съмнение по-ранното изявление на Доналд Тръмп, че американските преговарящи ще отпътуват за Пакистан за поредния кръг от преговори, на фона на изтичането на примирието между САЩ и Иран на 22 април.

