Двама тийнейджъри бяха убити, а петима - ранени, след като планиран бой между младежи прерасна в престрелка в парк в щата Северна Каролина, съобщават местните власти.

Капитанът от полицията в Уинстън-Сейлем Кевин Бърнс каза, че жертвите са на 16 и 17 години, а престрелката се разиграла в парка "Лейнбач" близо до местно училище. Пострадалите са на възраст между 14 и 19 години и четирима от тях са момичета.

По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от ранените. Засега няма задържани, но разследването по случая продължава.

