Служител на полицията на САЩ, отговорна за охраната на парковете, е бил прострелян във Вашингтон, окръг Колумбия, съобщиха ABC News и Washington Post. Органите на реда уточниха, че стрелбата е станала в 19:30 ч. в понеделник вечерта в югоизточната част на Вашингтон.

„Служителят е нападнат от засада от двама въоръжени“, заяви началникът на подразделението на полицията, в което работи раненият Скот Брехт.

Той бил единственият човек в патрулката. Говорител на полицията заяви пред ABC News, че нараняванията на униформения не са животозастрашаващи.

Главният прокурор Пам Бонди написа в социалната мрежа X, че е била информирана за случилото се и осъжда нападението. Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър също разпространи изявление, което гласи: „Полицаят е транспортиран с хеликоптер до местна болница и му е оказана медицинска помощ“.

Редактор: Цветина Петкова