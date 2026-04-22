-
-
-
-
-
-
Проф. Румен Драганов разясни на какво се дължи това
Темпът, с който растат приходите на българските хотели, се ускорява със 17%, сочат данните на НСИ. Темата коментира директорът на Института за анализи и оценки на туризма проф. Румен Драганов в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.
Той каза, че има хотели, които са преминали в по-високи категории. Търсенето на по-висока категория се е засилил, допълни Драганов. Друга причина за данните е, че при влизането в еврозоната много от хотелите са вдигнали цените и сега те са доста увеличени.
Професорът беше категоричен, че ръстът на приходите не се дължи на повече туристи, нито на по-висока заетост в бранша. Затова той си обяснява статистиката основно с по-високата категория.
Румен Драганов: Връщането на ДДС на 20% не повлия на хотелиерските цени
"Цените се увеличават, но те достигат нивата такива, каквито трябва да бъдат", подчерта експертът.
Той беше категоричен, че няма отлив на чуждестранни туристи у нас
Драганов каза, че има хотели, които не могат да променят параметрите си, затова правят реновации в самите стаи, а също така ги и обединяват.Той подчерта, че 90% от базата е реновирана, а 10% включва ново строителство.
Драганов каза, че у нас има ръст за записвания за почивки, а това лято се очакват повече туристи.
Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни