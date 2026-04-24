Бургаският окръжен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение за шофьора на автобуса Сергей Мицик. При тежкия инцидент загинаха две жени, имаше и ранени.

По време на разследването е установено, че обвиняемият не е взел необходимите мерки, за да може спрелия за престой автобус да не потегли сам, в следствие на което превозното средство е тръгнало на собствен ход назад и в последствие е пропаднало в дерето.

Прокуратурата твърди, че той е оставил автобуса без ръчна спирачка, освободен от скорост.

"Единият от шофьорите се е качил в автобуса и е запалил двигателя, а след това е слязъл от автобуса, за да прибере инструментите. Автобусът е тръгнал назад и се е преобърнал в близкия скат. Установено е, че автобусът е бил със запален двигател", заяви говорителят на Окръжна прокуратура-Бургас Христо Колев.