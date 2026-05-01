Спряно е движението по пътя Смолян - Пампорово заради сериозно пропадане на пътното платно, съобщиха от Областното пътно управление. Инцидентът е засегнал участък с дължина около 10 метра, като деформацията обхваща и двете пътни ленти, което прави трасето напълно непроходимо.

Свлачище затвори част от АМ „Струма“

Мястото е обезопасено и ясно сигнализирано, а на терен са изпратени екипи, които извършват оглед и предприемат спешни действия за стабилизиране на участъка и възстановяване на проходимостта. Движението в района се регулира от екипи на полицията.

Властите призовават водачите да избягват маршрута и да използват обходни пътища, като шофират с повишено внимание в целия район.

