По време на протестите през декември българските граждани дадоха ясен знак за това какво трябва да очакваме от властта. На първо място те казаха, че досегашният модел на управление трябва да приключи, което минава и през свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Това заявиха представителите на "Продължаваме Промяната" по време на консултациите им при президента Илияна Йотова във вторник. На срещата на "Дондуков" 2 отидоха лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков.

"Второто важно нещо, което внесохме в деловодството на парламента, е текущият ВСС да не прави назначения на шефове на съдилища. След изборите той изведнъж се разработи и в момента са отворени 26 процедури, които да бъдат приключени преди свалянето на настоящия състав на Съвета", каза Асен Василев.

Според него е необходим преглед на заплатите в държавната администрация и намаляване на броя на министерствата.

По думите му другата голяма задача на новата власт е управлението на публичните финанси и бюджета. "В момента тече войната в Иран, която със сигурност ще окаже натиск върху инфлацията. Най-добрата защита, която имаме, е да направим така, че доходите да растат по-бързо от инфлацията. Това е постижимо, ако се спрат течовете", категоричен беше лидерът на ПП.

Той отбеляза още, че към момента приходите растат два пъти по-бързо от пенсионните плащания.

Според неговия анализ, базиран на данни на Министерството на финансите, в момента във Фискалния резерв има 6.5 млрд. евро. 2 млрд. от тях са достатъчни, за да се гарантира Сребърният фонд. „Новото правителство влиза с буфер от около 4 млрд. евро. Това е достатъчно, за да бъде приет бюджетът и да няма проблеми. Взимането на нов дълг, както иска „Прогресивна България“, трябва да бъде много внимателно обосновано“, категоричен е Асен Василев.

"Изборната победа на "Прогресивна България" до голяма степен е свързана с очакването за справедливост. Важно е по какъв начин ще запълним с хора с експертиза и професионален опит, но и с морал и интегритет, които да не се поддават политическо, криминално и икономическо влияние", отбеляза Николай Денков.

Според него е изключително важно как в следващите седмици ще се подходи към подготовката на процедурите за избор на нов ВСС, нов Инспекторат към ВСС и нова Антикорупционна комисия. "Освен, че тя е част от условията за получаване на средства от ПВУ, е и жизнено необходима като работещ орган, за да може най-накрая бандитите да ги е страх от нещо в тази държава. Когато се спрат кражбите, всичко ще си дойде на мястото", коментира още Денков.

Днес първи на консултации при държавния глава дойдоха от „Прогресивна България”, последвани от представители на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, ДПС и ДБ. След ПП на „Дондуков” 2 ще дойдат „Възраждане“. След приключването на целия кръг от консултации президентът ще направи изявление.

В сряда е почивен ден, а очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на „Прогресивна България”. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на „Дондуков” 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък.

