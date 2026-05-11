Жителите на пазарджишкото село Огняново излизат днес на протест срещу преминаването на тежкотоварни автомобили през населеното място. Недоволството е заради камиони, превозващи инертни материали от близката кариера, които според местните рушат инфраструктурата, замърсяват селото и застрашават безопасността на хората.

Някои от местните жители твърдят, че претоварените камиони, които са около 40 тона, предизвикват и вибрации, водещи до напукване на домовете им, а пресичането на пътя по думите им е опасно.

Транспортният бранш в протестна готовност заради цените на горивата и застраховките

С жива верига жителите на селото застанаха на входа на населеното място и блокираха пътя на преминаващите тежкотоварни камиони. Те се заканиха, че блокадата им ще продължи час. На място има полиция, а междувременно се е образувала и колона от чакащи автомобили.

По думите на организатора на протеста Калоян Василев тежкотоварният трафик е намалял през годините, но въпреки това през селото на дневна база преминават около триста камиона. Те преминават от ранните сутрешни часове до късно вечер.

Жителите коментират още, че камионите са претоварени, а товарите не са покрити. Освен това те се движат с голяма скорост през населеното място.

От областното пътно управление в Пазарджик информират, че е въведена временна организация в селото и камионите не трябва да влизат през централната улица. Протестиращите обаче настояват за пълно преустановяване на тежкотоварния трафик през населеното място. Те посочват, че има алтернативен маршрут, който се намира изцяло извън урбанизирани територии. По думите им институциите са запознати детайлно с него, но все още няма реакция от тяхна страна.

Повече гледайте във видеото.