Снимка: БТА
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Започват консултациите на президента и политическите сили за нов състав на ЦИК
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Има ли вина служебното правителство за дефицита и парите ни?
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Меглена Плугчиева за процедурата по свръхдефицит: По-тревожният сигнал е, че финансовата и икономическа характеристика на ЕС не е добра
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След предсрочните избори: Управляващата партия печели вота в Косово
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Политическите реакции след оставката на главния секретар на МВР
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Демерджиев: Не съм искал оставката на Кандев, пожелавам му успех в бъдещата политическа кариера
Министерският съвет иска депутатите да разрешат тегленето на до 3,8 млрд. евро
Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг.
Министерският съвет иска депутатите да разрешат тегленето на средства до 3,8 млрд. евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август.
Фон дер Лайен: България напредва в борбата с корупцията. Радев: Правителството е ориентирано към реформи
Парламентът трябва да разреши и вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 млрд. евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната.Редактор: Ивета Костадинова
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