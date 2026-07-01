С изгрева на първото юлско слънце хиляди българи посрещнаха Джулай морнинг по Черноморието, запазвайки една от най-емблематичните и уникални български традиции. Нощта срещу 1 юли отново събра хора от различни поколения край морето с музика, огньове и надежда за ново начало, както повелява обичаят, вдъхновен от едноименната песен на рок групата Uriah Heep.

В рубриката „Моята новина“ зрители на NOVA изпратиха впечатляващи кадри от изгрева на слънцето и емоцията на празника от различни точки на българското Черноморие, запечатали магията на първото юлско утро.

Виолета Иванова, Приморско

Васил Василев

Виолета Иванова, Приморско

Веселин от Равда

Дани Битолска, Горна баня

Ангел Башев, Родопи

Данче Бозаджиева, Разград

Димитър Петков, Ийетас, Палма де Майорка

Невин Мехмедова, Тутракан

Редактор: Цветина Петкова