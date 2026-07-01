Нощта срещу 1 юли отново събра хора от различни поколения край морето с музика, огньове и надежда за ново начало

С изгрева на първото юлско слънце хиляди българи посрещнаха Джулай морнинг по Черноморието, запазвайки една от най-емблематичните и уникални български традиции. Нощта срещу 1 юли отново събра хора от различни поколения край морето с музика, огньове и надежда за ново начало, както повелява обичаят, вдъхновен от едноименната песен на рок групата Uriah Heep.

В рубриката „Моята новина“ зрители на NOVA изпратиха впечатляващи кадри от изгрева на слънцето и емоцията на празника от различни точки на българското Черноморие, запечатали магията на първото юлско утро.

1Виолета Иванова, Приморско

2Васил Василев

2Виолета Иванова, Приморско

2Веселин от Равда

3Дани Битолска, Горна баня

3Ангел Башев, Родопи

слънцеДанче Бозаджиева, Разград

изгревДимитър Петков, Ийетас, Палма де Майорка

тутраканНевин Мехмедова, Тутракан

Редактор: Цветина Петкова

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