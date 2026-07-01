ОДМВР - Варна издирва 11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново.

По първоначални данни детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, чиято снимка също беше разпространена от полицията с цел подпомагане на издирването. По информация на NOVA мъжът е доведен баща на детето. Във вторник между него и майката избухнал скандал, прераснал в насилие върху жената. След това мъжът вероятно е отвлякъл момиченцето в неизвестна посока.

Наталия Асенова е с ръст от около 160 см и едро телосложение. Тя е с кестенява коса до раменете и светли очи. По данни на полицията при изчезването си е била облечена със светъл дълъг панталон, късо бяло яке с червени цветчета и черни маратонки.

Издирваният Асен Симеонов е на 40 години. Той е с ръст около 170 см, едро телосложение, късо подстриган и с кафяви очи. Бил е облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

От ОДМВР - Варна призовават всички граждани, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на Симеонов, незабавно да сигнализират на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на ОДМВР - Варна.

От полицията подчертават, че споделянето на информацията може да допринесе за по-бързото установяване на местонахождението на детето и за гарантиране на неговата безопасност.