Доналд Тръмп заяви, че е готов за военни действия, ако преговорите с Иран се провалят.

Тръмп: Вашингтон може отново да нанесе удари по Иран, ако не бъде постигнато споразумение

Пред изданието „Аксиос“ американският президент заяви, че „Вашингтон води много задълбочени разговори с Иран“ и предупреди, че е готов да предприеме силни военни действия, ако дипломацията се провали.

Белият дом: Тръмп не блъфира. Ще ударим Иран по-силно, ако не приеме поражението си

Запитан колко време той би искал да остави на преговорите, Тръмп каза: „Не много. Или нещата ще станат бързо, или изобщо няма да станат“.

Редактор: Станимира Шикова