Кола блъсна дете с малък мотопед в квартал "Гарата" в Горна Оряховица тази вечер. Вследствие на инцидента, детето е със счупен крак.

На мястото на инцидента се е събрала голяма група роднини и очевидци, което е наложило изпращане на патрули за предотвратяване на напрежение.

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Причините за сблъсъка към момента все още се изясняват от органите на реда. По случая е образувано досъдебно производство.