Норвежката полиция съобщи, че е арестувала 16-годишно момче, заподозряно в подготовка на терористичен акт. Според медиите младежът е планирал нападение срещу детска градина. Прокурорът от полицията Лисе Далхауг заяви, че той е бил задържан, след като е получен сигнал от „анонимен човек от чужбина”, разбрал за обезпокоителни заплахи в социални платформи.

Далхауг каза, че момчето е било идентифицирано и задържано, а случаят се разследва като „подготовка на терористичен акт”. Въпреки че арестът е извършен в началото на юни, информацията за него не е била оповестена досега.

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Младежът е планирал да нападне детска градина, носейки брадви и ножове, но Далхауг отказа да потвърди тази информация. „Той е говорил за няколко цели”, заяви тя, но добави, че на този етап не желае да уточнява какви са били те.

По думите ѝ момчето е отправяло заплахи в различни социални платформи, а досегашното разследване показва, че действията са били „само на етап планиране”. Младежът е жител на област Вестфол, южно от Осло. Очаква се разследването да приключи до края на септември.

На въпрос какво наказание може да получи, Далхауг заяви, че това е много сериозно престъпление, което може да доведе до сурова присъда лишаване от свобода.

Редактор: Мария Барабашка