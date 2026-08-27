В началото на новата парламентарна сесия „Продължаваме Промяната“ внася законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, с който се предлага общините да могат да определят кои бус ленти и при какви условия да бъдат използвани и от таксиметрови автомобили, когато превозват пътници. „Това е едно от тези малки неща, които могат да направят живота по-бърз и за пътниците, и за таксиметровите шофьори, за всички, които карат, тъй като ще разтоварят другите ленти от таксита“, заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, съобщават от пресцентъра на политическата формация.

По думите му законопроектът дава възможност на всяка община сама да преценява къде и кога такситата могат да използват бус лентите, съобразно конкретната организация на движението. „Това, което предвиждаме в законопроекта, е общината с наредба да може да каже кога и при какви условия могат да се използват бус лентите и да ги затвори за таксита, ако това пречи на градския транспорт в конкретната лента“, обясни още Василев.

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"Законопроектът предвижда бус лентите да продължат да бъдат предназначени основно за градския транспорт, като такситата ще могат да ги използват само когато превозват пътници и само на определените от общината места", уточни народният представител Иво Михайлов, който е сред изготвилите законопроекта.

Според него така пътниците, които използват таксиметров превоз, могат да получат едно доста по-предвидимо и евтино пътуване, тъй като няма да плащат такси за престой в задръстванията и ще могат да пътуват по-бързо. Той добави, че това е особено важно за родители, които водят децата си на училище, възрастни хора, които трябва бързо да стигнат до болница, както и за туристи, които пътуват към гара или летище. Промяната ще даде възможност и на таксиметровите шофьори да извършват повече курсове. Общините ще могат да налагат и глоби, които ще постъпват директно в общинския бюджет.

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От своя страна председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров заяви, че за общината е важно да се оптимизира начинът на използване на бус лентите и проектът на закон дава възможност за това. Същевременно това няма да става за сметка на градския транспорт, защото ще бъдат използвани само и единствено от таксиметровите таксита с пътници вътре и само на места, където няма затруднява допълнително градския транспорт. Според него таксиметровите превози са добра алтернатива както на градския транспорт, така и на личния автомобил и ще даде допълнителна възможност много по-бързо и много по-ефективно хората да се придвижват из града.

„В много големи европейски градове таксиметровите автомобили могат да използват бус ленти. Лондон, Париж, Франкфурт – почти няма голям град по света, където има бус ленти, които да не се използват от таксиметровите автомобили, които са лицензирани от съответната община“, заяви Асен Василев.

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Той подчерта, че предложението не се отнася до нерегламентиран превоз, нито за Uber или подобен вид превози. „Kрайно време е и София да стане европейски град“, категоричен беше Асен Василев.

Редактор: Станимира Шикова