Най-голямата атомна централа във Франция - АЕЦ "Гравелин", отново спря два от реакторите си заради нашествие на медузи.

Два от шестте блока на АЕЦ "Гравелин", която се намира на брега на Северно море, са били напълно спрени като предпазна мярка. Говорителката на компанията оператор на централата Е Де Еф заяви, че се гарантира, "че ситуацията няма да окаже каквото и да е въздействие върху безопасността на съоръженията". Тя отбеляза още наличието на над 200 метрични тона медузи, които са се появили във водите около централата в сряда вечерта.

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Медузите се появяват в района на филтърните системи на помпената станция за морска вода. Вследствие на това в момента нито един реактор не работи на пълна мощност. Два блока работят с намалена мощност, а останалите два също са спрени, отчасти заради техническа проверка.

Пасажи от медузи нарушиха работата на централата в средата на август, както се случи и през същия месец на 2025 г. АЕЦ "Гравелин" е инсталирала системи за наблюдение, за да открива и управлява на ранен етап мащабни струпвания на медузи, добавиха от Е Де Еф.

Редактор: Ивайла Маринова