Австралийски учени разработват хлебарки киборги, които в бъдеще могат да бъдат използвани от спасителни екипи за откриване и оказване на помощ на хора, блокирани след бедствия.

Учени от Университета на Куинсланд и Университета на Нов Южен Уелс са разработили технология, базирана на гигантски хлебарки от Северен Куинсланд. Насекомите достигат около 9 см дължина и са оборудвани с миниатюрни раници. Те съдържат камери и устройства за дистанционно инжектиране на лекарства. "Много хора може да не харесат гледката на гигантска хлебарка, която тича към тях. Ако обаче сте затрупани под отломки или сте попаднали в капан в пещера и се нуждаете от помощ, това може да се окаже разликата между живота и смъртта", казва един от съавторите на изследването, публикувано в списание Advanced Science.

При експериментите една хлебарка е била оборудвана с камера за откриване на цели, а друга е носела лекарства, които могат да бъдат инжектирани дистанционно. Учените са отчели 100% успеваемост при достигането на определени контролни точки и 72% при доставянето на лекарствата. При инжектиране от разстояние до 15 см успеваемостта е достигала 95%.

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Според изследователите технологията може да се използва за оказване на спешна помощ при срутвания на сгради, земетресения, ухапвания от змии и тежки алергични реакции.

Експериментите са проведени в лабораторни условия и са необходими допълнителни изпитания за оценка на работата на системата в реални условия, включително при загуба на сигнал и движение през сложен терен.

Редактор: Ивайла Маринова