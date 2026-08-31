От 1 септември до 30 ноември влизат в сила промените във втория пенсионен стълб. Новите правила предвиждат частните пенсионноосигурителни дружества да предлагат три вида подфондове – динамичен, балансиран и консервативен. Темата коментира Светла Несторова от Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване в „Интервюто на NOVA”.

По думите ѝ голяма част от хората вероятно няма да направят активен избор в рамките на кампанията. Тя препоръча този период да бъде използван, за да се получи повече информация за личните пенсионни спестявания. "Хубаво е да ползват това време, за да научат в коя пенсионна компания са, колко натрупване има в партидата и каква доходност им носят тези натрупвания", посочи Несторова.

Проверката може да бъде направена чрез телефонно обаждане до НАП. Несторова обясни, че след идентификация на личните данни всеки може да получи информация в коя пенсионна компания се намира неговата партида.

Като следваща стъпка експертът посочи контакт с конкретното пенсионно дружество. Оттам осигурените могат да получат информация за натрупаните средства и реализираната доходност, ако вече не са я получили чрез годишното си извлечение.

Промените във втория пенсионен стълб влизат в сила от 1 септември

Несторова заяви, че законът предвижда от 1 януари 2027 г. пенсионните партиди да бъдат инвестирани по различен начин в зависимост от възрастта на осигурените. За хората до 50-годишна възраст се предвижда по-динамична инвестиционна стратегия. Тя включва по-голям дял на инвестициите в акции, което предполага възможност за по-висока доходност, но и по-висок инвестиционен риск.

Според нея това не бива да се възприема като заплаха за спестяванията. "Всички вноски в пенсионните фондове са гарантирани по закон и няма как да бъдат изгубени. Това е напълно сигурно. Не можеш да изгубиш натрупаните брутни вноски", заяви експертът.

Несторова посочи още, че средствата в частните пенсионни фондове генерират доходност. По думите ѝ доходността, реализирана от пенсионните спестявания, в момента е по-висока от инфлацията. "За последните 3 години и половина сме разпределили повече от 3,5 милиарда евро доходност за всичките 10 частни фонда в България", допълни тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова