Звездата на българския баскетбол Александър Везенков е получил предложение да се завърне в НБА, но е предпочел да остане в „Олимпиакос“, твърди гръцкият журналист Михалис Стефану.

Според информацията интерес към българския национал е проявил „Минесота Тимбъруулвс“. „Вълците“ са отправили конкретна оферта към тежкото крило, като са били готови да му отредят сериозна роля в състава.

Везенков и "Олимпиакос" са шампиони на Евролигата

Везенков обаче е отклонил възможността отново да заиграе в най-силното баскетболно първенство в света. Българинът се чувства отлично в Пирея, където е сред основните фигури на Олимпиакос, и на този етап не възнамерява да предприема нов опит в НБА, посочва гръцкото издание.

Везенков вече има един сезон зад Океана. През кампанията 2023/24 той носеше екипа на Сакраменто Кингс и записа участие в 42 мача, но не започна като титуляр в нито един от тях. Ограниченото игрово време не му позволи да разгърне потенциала си в отбора.

През лятото на 2024 г. българинът беше изпратен в „Торонто Раптърс“, но скоро след това двете страни се договориха за прекратяване на контракта му по взаимно съгласие. Така Везенков се завърна в добре позната обстановка - „Олимпиакос“, чийто екип носеше и между 2018 и 2023 г.

Александър Везенков спечели втори приз за Най-полезен играч в Евролигата

Вторият му период в Пирея се оказа изключително успешен. Българската звезда отново се утвърди като един от водещите баскетболисти в Европа и беше избран за най-полезен играч на редовния сезон в Евролигата.

Везенков имаше ключова роля и за големия триумф на „Олимпиакос“ в турнира. Гръцкият гранд спечели Евролигата след победа с 92:85 над „Реал Мадрид“ във финала.

На фона на успехите в Европа и водещата си роля в „Олимпиакос“ Везенков е предпочел да отхвърли възможността да се завърне в НБА и да продължи кариерата си в Пирея.

Редактор: Цветина Петкова