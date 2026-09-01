Григор Димитров отпадна в първия кръг на US Open. Най-добрият български тенисист спечели първия сет, но допусна обрат и отстъпи с 1:3 на австралиеца Алексей Попирин.

След като за първи път от 17 години трябваше да играе квалификациите за основна схема на турнир от Големия шлем, Григор Димитров започна силно мача си с Попирин и пробив в 6-ия гейм му беше достатъчен за успех с 6:3 в първия сет.

Григор Димитров спечели и втория си мач от US Open

Този резултат се повтори, но в полза на австралиеца във втората част, а при 2:2 гейма в третата, мачът беше прекъснат заради лошото време в Ню Йорк. След подновяването на играта Попирин спечели четири последователни гейма, за да затвори третия сет.

До края Григор, който отново се бореше с физически проблеми, опита да стои равностойно, но съперникът му надделя с 6:4 в четвъртия сет и продължава напред. Така Димитров отпадна за пети път на старта на основната схема в Ню Йорк при 15-ото си участие на турнира.

Редактор: Цвета Лазаркова