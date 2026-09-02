Снимка: iStock
Поддържането на здравословен баланс не зависи единствено от миенето на зъбите
Храненето има ключово значение за баланса на микроорганизмите в устната кухина, който от своя страна влияе не само върху здравето на зъбите и венците, но и върху общото състояние на организма.
В устата живеят около 700 вида бактерии, както и вируси, гъбички и други микроорганизми. Някои бактерии, като Streptococcus mutans, се хранят със захари и произвеждат киселини, които разрушават зъбния емайл и причиняват кариеси. Други микроорганизми, обаче, могат да възпрепятстват развитието на вредните бактерии.
Снимка: iStock
Нарушенията в устния микробиом се свързват не само със заболявания на венците, но и с повишен риск от сърдечносъдови заболявания, диабет, Алцхаймер и други здравословни проблеми. Изследвания проучват и възможна връзка с някои видове рак, пише „Би Би Си“.
Какви са последиците за зъбите от вредните навици в детството?
Поддържането на здравословен баланс не зависи единствено от миенето на зъбите. Храната също определя кои микроорганизми ще се развиват в устата. Специалистите препоръчват да се ограничи консумацията на захар и преработени въглехидрати като бял хляб, бисквити, сладкиши и солени тестени изделия. Те лесно се разграждат до захари, които подпомагат развитието на причиняващи кариеси бактерии.
Сред най-полезните храни са зеленолистните зеленчуци, спанакът, цвеклото и репичките. Те съдържат нитрати, използвани от полезни бактерии в устата. Процесът може да допринесе и за понижаване на кръвното налягане.
Снимка: iStock
Ползи могат да имат също чесънът, чаят и богатите на полифеноли плодове, особено тъмните горски плодове. Изследвания показват, че полифенолите могат да ограничават развитието на бактерии, причиняващи кариеси и заболявания на венците, както и образуването на зъбна плака.
Сиренето също може да подпомогне устното здраве. Дъвченето му стимулира отделянето на слюнка, която помага за отстраняването на захарите и неутрализирането на киселините. Полезни могат да бъдат и ферментиралите храни като кефира, съдържащи бактерии, които конкурират някои патогенни микроорганизми.
Учените подчертават, че няма една „суперхрана“, която да гарантира здрав устен микробиом. По-важен е цялостният хранителен режим - повече зеленчуци, плодове, бобови растения, пълнозърнести продукти, фибри и по-малко рафинирана захар.
Снимка: iStock
Средиземноморският тип хранене също се свързва с по-добро здраве на венците. Наред с правилното хранене, обаче, остават задължителни редовното миене на зъбите и използването на конец за зъби.
Основният съвет на специалистите е прост - балансирано хранене с много зеленчуци и зеленолистни храни, достатъчно белтъчини и ограничаване на захарта, особено на подсладените напитки.Редактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни