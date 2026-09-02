Проблеми с работата на светофарите предизвикаха сериозни затруднения в движението в Атина и област Атика в сряда следобяд. Светофарните уредби спряха да работят по редица основни пътни артерии в атинската агломерация и на много места се образуваха големи задръствания.

Обществената телевизия ЕРТ информира, че проблемът е причинен от спад на напрежението в електрическата мрежа. Гръцките медии съобщиха, че властите проверяват възможна връзка между срива в мрежата и пожар в района на Митикас край Тива. По информация на пътната полиция светофарите вече постепенно възстановяват нормалната си работа.

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Редактор: Мария Барабашка