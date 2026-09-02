Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че подновената военна кампания на САЩ срещу Иран няма да продължи твърде дълго. Изявлението дойде след най-тежката размяна на огън между Техеран и Вашингтон от юли насам.

Пред журналисти в Овалния кабинет Тръмп обясни, че иранската страна се е опитвала да конструира ракета за изстрелване на мини, но американските сили са я унищожили своевременно. Той добави, че Техеран е работил и по възстановяването на своите радарни и ракетни системи, които също са били успешно атакувани при последните въздушни удари.

Тръмп предложи Ормузкият проток да стане „Проток Тръмп“

„Унищожихме цялото ново оборудване по протежение на Ормузкия проток”, заяви американският лидер. По думите му става въпрос както за отбранителни, така и за нападателни системи. Тръмп подчерта, че след снощната мащабна атака армията е в готовност да нанесе нови удари, когато бъде взето решение за това.

В края на своето изказване президентът изрази желание за среща с руския си колега Владимир Путин. Основната цел на евентуалните разговори ще бъде постигането на мирно споразумение за Украйна.

Редактор: Мария Барабашка