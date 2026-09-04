Българската група, които се размина на косъм от смъртоносното бедствие в Непал и Тибет се завърна у нас късно снощи.

15 наши сънародници прелетяха от Катманду през Истанбул до София, след като бяха блокирани дни наред в засегнатия район. Наводнението разруши пътища и отне стотици животи.

Броят на жертвите в Непал надхвърли хиляда души

Само три дни преди мащабното бедствие българската група е преминала през местата, които водната стихия отнесе.

Редактор: Цвета Лазаркова