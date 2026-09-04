Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Спортни новини (03.09.2026 - лятна късна)
15 наши сънародници прелетяха от Катманду до София
Българската група, които се размина на косъм от смъртоносното бедствие в Непал и Тибет се завърна у нас късно снощи.
15 наши сънародници прелетяха от Катманду през Истанбул до София, след като бяха блокирани дни наред в засегнатия район. Наводнението разруши пътища и отне стотици животи.
Броят на жертвите в Непал надхвърли хиляда души
Само три дни преди мащабното бедствие българската група е преминала през местата, които водната стихия отнесе.Редактор: Цвета Лазаркова
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