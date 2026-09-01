Броят на хората в неизвестност след наводнението в Непал е намален и вече възлиза на 3 925 души, съобщиха местните власти. В тази нова обща бройка са включени 592 чуждестранни граждани.

Потвърдените жертви на бедствието вече надхвърлят хиляда, след като последните данни бяха за 903 души. Полицията в Катманду заяви, че само в Непал са загинали 1007 души, а преди това Китай обяви, че жертвите в Тибет са 16.

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Властите съобщиха, че много от откритите тела са силно обезобразени, а в някои случаи вече и силно разложени. Очаква се броят на жертвите да нарасне още през следващите дни и седмици.

Усилията да бъдат открити още оцелели продължават, но издирването е затруднено от огромни кални маси и срутвания. Спасителните екипи се опитват да отблокират тунели на водноелектрически централи, като общият брой на изчезналите в сектора работници е 933.

Няма имена на български граждани в списъка на изчезналите в Непал

Десетки хиляди хора в засегнатия от стихията Непал се нуждаят от спешна помощ, включително вода, храна, санитарни материали и защита за децата, съобщиха от Организацията на обединените нации (ООН).

„Продължаваме оценката на ситуацията и получаваме ясна представа за нуждите на хората. Около 65 000 души се нуждаят от спешна помощ с вода и санитарно-хигиенни условия. Повече от 22 000 деца се нуждаят от закрила. Очаква се 2600 деца под петгодишна възраст да се нуждаят от лечение заради тежко недохранване и изтощение. От помощ се нуждаят около 10 500 бременни и кърмещи жени. 19 училища са пострадали, като 9 от тях са напълно разрушени”, коментира говорителят на генералния секретар на ООН Стефан Дюжарик.

Редактор: Мария Барабашка