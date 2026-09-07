Израелски удари през нощта отнеха живота на 11 души в село в Южен Ливан, сред които две бебета. Атаките бяха извършени ден след други удари, при които загинаха 7 души, въпреки действащото прекратяване на огъня.

9 души са загинали при атака, разрушила триетажна жилищна сграда в село Кфар Реман. Други двама спасители били убити, след като автомобилът им бил поразен в същото населено място.

Израелски удари поразиха сирийската авиобаза "Абу ад Духур"

Редактор: Дарина Методиева