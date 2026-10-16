Три деца и един пълнолетен са убити при стрелба в начално училище в град Бенд, щата Орегон. Въоръжен нападател открил огън, а скоро след това бил застрелян от все още неизвестен човек.

Прессекретарят на полицейското управление в Бенд Шийла Милър заяви пред журналисти, че най-малко двама души са били откарани с линейки в болница, но все още няма информация за състоянието им. Милър каза също, че не разполага с информация за самоличността на стрелеца, нито за човека, реагирал на нападението. „Все още нямаме потвърждение кой е застрелял заподозрения. Възможно е да е бил минувач”, допълни тя.

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Милър каза, че полицията е получила сигнали за въоръжен човек в началното училище „Силвър Рейл”, който стрелял по превозно средство. Полицаи пристигнали в училищния комплекс в рамките на минути, а почти веднага след това стрелецът бил неутрализиран, обясни тя.

В училището се обучават около 450 деца на възраст между 5 и 11 години. А град Бенд има около 100 000 жители.

Редактор: Габриела Павлова