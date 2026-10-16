Ден, след като финансовото министерство обяви основните сметки в бюджета за догодина, в София е организиран протест и автошествие с искане за по-високи доходи. Протестиращи от няколко различни сфери настояват за увеличение с поне 10% на възнагражденията с Бюджет 2027.

Бюджет 2027 под натиск: КНСБ иска по-високи доходи, бизнесът предупреждава за допълнителни разходи



Предвидено е демонстрацията да започне в 12.00 ч. и да прерасне в автошествие из града. Очаква се колона от автомобили да премине през възлови столични булеварди и да се позиционира пред сградата на Народното събрание. Протестът е организиран от КНСБ.

Демонстрации през седмицата имаше в няколко града в страната, сред които Варна, Русе и Шумен.

„Предложените 5% са социална жестокост, прикрита зад бюджетна дисциплина. Вярваме, че потреблението и високото потребление са най-добрият начин да се пълни повече държавната хазна“, заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов в студиото на „Здравей, България“.

Той коментира тезата, че увеличението на възнагражденията може да доведе до поскъпване на стоките и услугите, което да обезсмисли ръста на доходите.

Вицепрезидентът на КНСБ постави въпроса и за ежедневните разходи на работещите. По думите му кафето, закуската и обядът може да струват средно около 15 евро на ден.

„Това за 22 работни дни са 330 евро“, посочи Капитанов. Той коментира, че след тези разходи от ниските заплати остават ограничени средства за останалите нужди на домакинствата. Синдикалистът подчерта, че КНСБ настоява за минимална работна заплата от 690 евро.

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В разговора беше поставен и въпросът дали увеличението на възнагражденията може да доведе до ново поскъпване, което да изяде ръста на доходите. В отговор Капитанов заяви, че според синдиката по-високото потребление е начин за увеличаване на приходите в държавния бюджет.

„Ние считаме и вярваме, че потреблението и високото потребление са най-добрият начин да се пълни повече държавната хазна“, подчерта той.

Редактор: Никола Тунев