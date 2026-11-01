Малко по-голямо оживление пред избирателните секции в Истанбул на втория тур на президентските избори. Въпреки това масово струпване на гласоподаватели няма, а част от българските изселници признават, че не разполагат с достатъчно информация за кандидатите. Сред причините за слабия интерес към вота те посочват липсата на информационна кампания и умората от честите избори. Допълнително затруднение за някои избиратели се оказва изискването сами да попълват декларациите си на български език.

Такава е обстановката в една от най-големите избирателни секции в Истанбул, разположена в квартал „Авджълар“. Разкритите секции в Турция са 78.

На 25 октомври до урните отидоха едва 7500 души. Това е четири пъти по-малко в сравнение с подадените гласове на парламентарния вот през април. По неофициална информация в късния следобед активността е между 20 и 25%. Не се наблюдава голям наплив от желаещи да упражнят правото си на глас. Част от българските граждани, които не са участвали в първия тур, са решили да гласуват на балотажа, тъй като изборът вече е между двама кандидати.

Към 14 ч. гласувалите в Истанбул бяха малко над 1600. В Бурса, Измир и Чорлу картината на активността беше подобна.

В секцията в квартал „Авджълар“ гласуването се извършва само с хартиени бюлетини, докато в останалите избирателни секции в Турция се използват както хартиени бюлетини, така и машини.

Изискването избирателите, които не са подали предварително заявление, да попълват декларация лично пред членовете на секционната избирателна комисия, създава затруднения за част от българските изселници, които не владеят достатъчно добре български език. Въпреки това към момента на включването в наблюдаваната секция не е имало случаи на хора, отказали се да гласуват заради невъзможност да попълнят документа.

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Снимка: Стоян Нешев, NOVA

В квартал „Авджълар“ в Истанбул част от българските граждани пристигнаха пред секциите с надежда следващият държавен глава да представлява достойно страната на международната сцена. „Да има добър президент, който да представя България пред целия свят. Мисля, че ще е добре“, сподели Семра, която живее в квартала.

Сред гласувалите имаше и хора, които не са участвали в първия тур, но са решили да упражнят правото си на вот на балотажа. Оказа се, че не всички пристигнали пред урните са наясно кои точно участват в президентската надпревара.

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Според български изселници в Турция една от основните причини за слабата активност е недостатъчната информираност за провеждането на изборите. Те твърдят, че този път не се забелязва и обичайната мобилизация от страна на политически партии и местни организации. „Явно не са чули, не са погледнали новините или нямат информация“, коментира жена пред избирателна секция.

Подобно мнение изрази и Семра, която обясни, че част от хората дори не знаят за какъв вот става дума. „Няма нито информация, нито съобщения от дружества. Не са чули хората. Някои не знаят за избори, за какви избори. Вече им омръзнаха. Осем пъти минаха“, каза тя.

Допълнително предизвикателство за някои избиратели се оказа изискването гражданите, които гласуват с декларация, да я попълват лично пред членовете на секционната комисия. На практика обаче това правило невинаги се спазваше, като бяха наблюдавани случаи, в които членове на комисии попълваха декларации вместо избирателите.

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Още на първия тур е имало български изселници, които са се отказали да гласуват именно заради затруднения при попълването на документите.

Генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска обясни, че проблемът не засяга единствено възрастните хора, а е свързан преди всичко с езиковата среда, в която живеят българските граждани в Турция. „Не само по-възрастните хора, но и по-младите, тъй като на нашите избиратели майчиният език е турският. Живеейки тук, те са свикнали да общуват с администрацията на турски език, включително попълвайки формуляри на турски. И един формуляр на български, който виждат преди избора, естествено е да ги притеснява“, посочи тя.

Въпреки затрудненията гласуването в Истанбул продължава, като в секциите се наблюдава известно повишаване на интереса в сравнение с първия тур, но без значителни опашки.

Изборният ден в Турция приключи един час по-рано по българско време заради часовата разлика между двете държави.

Активността в Истанбул на втория тур на президентските избори за 22-те секции е 2980 души, а за 17-те в Бурса - 2528 души.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA