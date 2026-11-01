Ниска избирателна активност, досъдебно производство срещу председател на секционна комисия и проблеми с електрозахранването белязаха втория тур на президентските избори в област Кърджали. Въпреки че до 11 часа до урните са отишли повече избиратели в сравнение със същия час на първия тур, в редица населени места секциите остават почти празни. Местните жители обясняват слабия интерес с натрупано разочарование от политиците, липса на доверие и усещането, че изборите не водят до реална промяна.

В началото на деня в четири секции в село Мост нямаше ток. Към 16 ч. в областта са гласували малко над 27 000 души - с около 4000 повече от миналата неделя.

Изборният ден в областта започна сравнително спокойно, но не премина без нарушения и технически затруднения. В крумовградското село Пелин е образувано досъдебно производство срещу председател на секционна избирателна комисия. По първоначална информация той е стоял зад машината за гласуване и е поставял картата за активирането ѝ вместо избирателите. Председателят е отстранен, а на негово място е назначен нов.

Четири секции в Кърджалийско останаха без ток

Проблем с електрозахранването възникна и в четири избирателни секции в село Мост. Заради авария те останаха временно без ток. Екипи на „Гражданска защита“ са оказали съдействие за отстраняването на неизправността. От Районната избирателна комисия съобщиха за NOVA, че прекъсването не е възпрепятствало изборния процес.

Проверяват се и пет сигнала за предполагаеми изборни нарушения.

Изборният ден в Турция започна при слаба активност

Към 11 часа избирателната активност в област Кърджали достигна 3,69%. За сравнение, по същото време на първия тур тя е била 2,66%. Това представлява увеличение с 1,03 процентни пункта, но участието във вота продължава да бъде изключително слабо.

Показателна е ситуацията в една от секциите в град Кърджали, където от 793 избиратели по списък до урните са отишли едва осем души към момента на репортажа. На първия тур областта отчете рекордно ниска активност. От над 270 000 души с право на глас едва около 24 000 са участвали в изборите. Така огромното мнозинство от избирателите са предпочели да останат извън изборния процес.

Още след първия тур се появиха твърдения за организиран бойкот на гласуването. На фона на тези съмнения част от местните жители очакват по-висока активност на балотажа, но първите часове на изборния ден не показват съществена промяна.

„Трябва да гласуваме, щом са ни дали това право“, заяви един от избирателите.

Според председателя на секционна избирателна комисия Любомир Калайджиев причината за слабия интерес може да се търси в отношението на гражданите към президентската институция. „За първи път се случва да има толкова ниска избирателна активност. Отдавам го на незаинтересованост към президентската институция“, коментира той.

Друг гласоподавател обясни, че е упражнил правото си на вот с надежда за промяна.

Слабият интерес към изборите се наблюдава и в едно от големите села в областта - Глухар. На първия тур там до урните са отишли малко над 60 души при над 2000 имащи право на глас. В деня на балотажа избирателната секция отново остана полупразна.

Сред първите, които гласуваха, беше кметът на населеното място. Той обясни избора си с желанието България да продължи по европейския си път. „Ще гласувам за магистрален път към Европа, не такъв, който има много завои. Демокрацията ще избера“, заяви кметът.

Според него ниската активност се дължи най-вече на липсата на надежда и на натрупаната апатия сред хората. „Има апатия. В цяла България е така. Нямат надежда може би. Новият президент трябва да ни покаже къде сме точно, да не се лутаме наляво и надясно“, коментира той.

Кметът все пак прогнозира, че на втория тур може да гласуват повече жители, тъй като част от тях са очаквали президентската надпревара да бъде решена на балотаж.

Малкото избиратели, дошли до урните, отправиха конкретни послания към бъдещия държавен глава. Сред най-често споменаваните очаквания бяха по-високите доходи, справедливостта и вниманието към социално уязвимите хора. „Какво да искам? Демокрация! Да гледат бедните, да се увеличат заплатите“, заяви един от гласувалите.

Друг жител на селото обобщи надеждите си с думите: „За справедливост, да има правда, да няма едни такива, едни онакива“.

Не по-различна е картината и в село Широко поле. На първия тур там са гласували само 67 души от общо 932 избиратели по списък. Останалите 865 не са упражнили правото си на глас.

И на балотажа активността остана ниска, а част от жителите не скриха разочарованието си от политическите обещания през последните десетилетия. „С надежда да се оправи тази държава вече. Нямам вяра в тези хора, в нашите големци“, заяви местен жител.

Попитан какво може да промени новият президент, той отговори, че очаква държавният глава да обърне повече внимание на хората в малките населени места. „Всичко може да промени. Само се говори „от народа за народа“, а никой не вижда народа. Тези хора, които са наредени там, не знаят дори, че съществува това село“, коментира мъжът.

Той отправи критики и към политическите сили, които през годините са обещавали подобряване на живота в региона. „От 35 години какво виждаме? Първо ДПС, ДПС, после „от народа за народа“ и какво? Нищо не видяхме“, допълни избирателят.

За други жители основните проблеми са високите цени и войната. „Пари да има, войната да спре. Да оправят цените и войната да спре“, каза друг мъж. На въпрос дали президентът може да помогне за решаването на тези проблеми, той отговори: „Може, ама с народа“.

Жена от селото също изрази недоволство от отношението на политиците към обикновените граждани. „Първо, освен за себе си и държавата, да помислят малко за народа. В такава мизерия живеем. Гласуваме и после нищо - айде, чао“, заяви тя.

На фона на слабата активност и появилите се твърдения за организирано негласуване кметът на Широко поле категорично отрече да е оказван натиск върху жителите да не участват в изборите. „Малка активност има, не е кой знае какво. Омръзна им на хората вече“, коментира той.

Попитан за информация, че кметове в региона са призовавали хората да бойкотират вота, той отхвърли подобни твърдения за своето населено място. „Не, при нас няма такова нещо. Един да дойде да каже, че кметът е казал нещо. Няма такова нещо. Хората викат: „Нищо не се променя“, заяви кметът.