Полицията в Шанхай разпространи кадри от куриозен опит за обир.

На тях се вижда как двама крадци се опитват да счупят витрина с тухли. Единият хвърля тухлата, която носи, и тръгва в страни. В този момент и съучастникът му хвърля тухля и вместо да счупи витрината, я забива право в главата на първия крадец. След това се вижда как се опитва да го влачи, за да избяга от мястото.

Surveillance video shows a would-be burglar throwing a brick in an attempt to break a window, but missing and hitting his partner instead. The suspect drags his partner away afterwards. https://t.co/K0AOlJs5Kd pic.twitter.com/YZIqQkuYYn