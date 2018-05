Престрелка между полицията и въоръжен мъж е избухнала в британския град Оксфорд, съобщава Би Би Си, цитирани от БГНЕС.

This is the (rather bright) scene in #Oxford where police are negotiating with a man in an “ongoing incident” in Paradise Street. Still a big police presence around the cordoned off area. pic.twitter.com/8Zfh2Ht58z