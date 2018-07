Звездата на американския президент Доналд Тръмп на Алеята на славата в Холивуд отново е била унищожена. През нощта звездата е била разбита с пикел.

Рон Бърд от KUTV пусна в Туитър видеоклип от сцената, показващ напълно разбитата плоча, която възнагради Тръмп за работата му по „Стажантът“, пише БГНЕС.

President Trump's star on the Hollywood Walk of Fame was destroyed by a man with a pickax earlier today, according to police https://t.co/O3VQs0kRlX pic.twitter.com/RzsTSzNu3x

Картината, излъчена по Тwitter, показва разбитата звезда със захвърления до нея пикел. Друг видеоклип показва напълно унищожената звезда.

Джонсън Гонзалес от Ен Би Си съобщи: "Множество хора, включително полицията, казват, че един човек е появил с калъф за китара и е извадил пикела. Има твърдения, че след това самият той се обадил на полицията и съобщил за стореното, но напуснал мястото преди полицаите да стигнат до там“.

Pres. Trump's star on the Hollywood Walk of Fame was destroyed early this morning.



Witnesses say a man removed a pickax from a guitar case and smashed the marker on Hollywood Boulevard, per KABC. https://t.co/XKPCUdMcCy pic.twitter.com/iAF9xT8TPI