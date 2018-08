Горещините, обхванали Шанхай това лято, кара някои жители на китайския мегаполис да спят навън в търсене на известна прохлада, често по пейките и тротоарите на известен търговски булевард, предаде Франс прес.

Денем улица "Нанкин" - широка пътна артерия, по протежение на която се издигат големи магазини - е превзета от тълпи от туристи и разхождащи се хора. С падането на нощта и затварянето на магазините обаче, тя привлича жители на района, които се опитват да се спасят от задуха и жегата в тесните си жилища. Те щурмуват пейките, а някои се настаняват направо на тротоара.

От няколко седмици Шанхай е обхванат от небивали горещини. Вчера температурата превиши 35 градуса по Целзий - 16-ти ден това лято.

Shanghai residents sleep in the street amid the heat – in pictures. President Xi, this is inhumane. Spend some money on the suffering people of China also. https://t.co/KjVcoINVHr