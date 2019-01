Трима души загинаха и 23 бяха ранени при врязване на двуетажен автобус на спирка в канадската столица, съобщиха на пресконференция кметът Джим Уотсън и шефът на столичната полиция Шарл Бордело.

An afternoon commute in Canada’s capital turned to horror after a double-decker city bus became impaled on a passenger shelter, leaving three people dead and 25 injured. https://t.co/mI2u3G0NyX