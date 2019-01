Световният номер 2 Рафаел Надал разби изненадата на турнира Стефанос Циципас с 6-2, 6-4, 6-0 в първия полуфинал от мъжката схема на Аустрелиън Оупън и се класира за финала в Мелбърн за пети път в кариерата си.

20-годишният грък демонстрира страхотен тенис от началото на турнира, като на осминафиналите победи шесткратния шампион Роджър Федерер в четири сета, но днес нямаше абсолютно никакви шансове срещу безпощадната игра на Надал.

