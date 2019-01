Питър Джаксън, режисьорът на поредицата "Властелинът на пръстените", ще заснеме документален филм за "Бийтълс", използвайки 55 часа непоказвани кадри от началото на 1969 г., предназначени за пълнометражната продукция "Let It Be", съобщи Контактмюзик.

Проектът е на корпорацията "Епъл" и продуцентската компания на Питър Джаксън "Уинг нът филмс". Той беше обявен на 50-ата годишнина от концерта на "Бийтълс" на покрива на "Епъл рекърдс" в Лондон.

Отбелязваме Световния ден на "Бийтълс"

В изявлението си за проекта Питър Джаксън обеща да направи зрителите свидетели на звукозаписния процес - преживяване, за което феновете на "Бийтълс" отдавна мечтаят. "Това ще е като машина на времето да ни върне в 1969 г. и да седнем в студиото да гледаме тези четирима приятели да създават страхотна музика", обясни режисьорът.

Пол Маккартни пуска нов албум през септември

Кадрите за оригиналния документален филм "Let It Be" са заснети, докато Джон Ленън, Джордж Харисън, Пол Маккартни и Ринго Стар репетират за едноименния албум и след това записват песните. Деликатните им отношения и разногласията, довели до разпадането на групата 18 месеца по-късно, се виждат във филма, който отдавна не се разпространява.

Питър Джаксън твърди, че кадрите, които той ще използва, показват колко са се забавлявали четиримата музиканти, докато са работели по албума, въпреки надвисналата раздяла.

Джон Ленън харесал само една песен на Пол Маккартни

"С голямо облекчение открих, че действителността е много различна от слуховете. Естествено има и драматични моменти, но не и раздори, както се говори”, каза Питър Джаксън.

Малко известен факт е, че през 60-те години на миналия век музикантите от "Бийтълс" са искали да получат филмови права за "Властелинът на пръстените", пише Би Би Си. Джон Ленън е искал да играе Амгъл, Пол Маккартни - Фродо. Те са се надявали режисьор да е Стенли Кубрик. Странно стечение на обстоятелствата е, че новият филм за "Бийтълс" беше поверен на Питър Джаксън, който екранизира "Властелинът на пръстените" през 2001 г. и спечели награда "Оскар".