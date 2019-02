Хеликоптерът на нигерийския вицепрезидент Олуйеми йеми Осинбаджо се разби днес в щата Коги, но при катастрофата няма пострадали, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

Nigeria's Vice President Yemi Osinbajo escaped unhurt after his helicopter crash-landed on Saturday, his spokesman said https://t.co/mnLDJ19rLE pic.twitter.com/LLCny40DS7