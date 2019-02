Британски разследващи заявиха, че са открили тяло под водата сред останките от самолета, който изчезна над Ламанша преди две седмици. "Пайпър Малибу“, който превозваше нападателя на "Кардиф" и пилота на машината Дейвид Иботсън, беше намерен на дъното на Ламанша в неделя сутрин. Разследващото звено на Британските въздушни произшествия, които работят съвместно с Blue Water Recoveries Ltd, идентифицираха останките от самолета, съобщава БГНЕС.

Екипите изпратиха превозно средство с дистанционно управление, което да изследва зоната около морското дъно, в която обектът бе локализиран. След анализи на видеоматериала, от Разследващото звено заключиха, че това са останките от самолета. Вече бяха публикувани и снимки от останките, които показват лявата част на фюзелажа, както и част от регистрационния номер на самолета. "За съжаление, видеоматериалът показа тяло сред останките от самолета“, споделиха в свое изявление от Разследващото звено на Британските въздушни произшествия. Тялото, открито сред останките, не е било идентифицирано.

The @aaibgovuk have confirmed that tragically a person is visible in the underwater footage of the aircraft #emilianosala and pilot Dave Ibbotson were on. They are now considering the next step. pic.twitter.com/PCdtJrYAtT