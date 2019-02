Земетресение с магнитуд 6,4 стана днес край Папуа Нова Гвинея, предаде ТАСС, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

#Earthquake in #New Ireland, #Papua New Guinea (15m ago). 47km NW of Namatanai. #Magnitude: 6.4 Depth: 367.93 pic.twitter.com/QLmrMktKse