Григор Димитров не преодоля третия кръг на АТР Мастърс 1000 в Маями, след като изненадващо загуби от 77-ия в света австралиец Джордан Томпсън с 5-7, 5-7 след час и 50 минути на корта.

В първата част Димитров поведе с 4-3, но загуби четири от следващите пет гейма, за да изостане в резултата. Във втория сет Григор сервираше при 5-4, но австралиецът приключи срещата след три поредни гейма.

Последната надпревара с участието на Димитров беше на "Australian Open", където на 1/8-финалите обаче загуби от Франсис Тиафо.

Гришо се завърна с победа

Заради контузия в рамото на дясната ръка, Григор не участва в турнирите в Ротердам, Акапулко и Индиън Уелс и не беше сигурен за ATP Мастърс 1000 в Маями, въпреки успеха си над Фелисиано Лопес.

THAT is how to break back...@GrigorDimitrov #MiamiOpen pic.twitter.com/gK79FLYJxW