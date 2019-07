Макс Ферстапен успя да триумфира на „Хокенхайм”, грабвайки първа победа от състезанието в Австрия насам и седма в кариерата си, съобщава Gobg.bg .

11-ият старт в календара на Формула 1 през 2019 година в Германия. Надпревара се проведе на дъжд, а това направи така, че всички зрители по света на най-технологичния спорт на планетата да станат свидетели на невероятни обрати. След всичко Макс Ферстапен успя да триумфира на „Хокенхайм”, грабвайки първа победа от състезанието в Австрия насам и седма в кариерата си, а втори завърши Себастиан Фетел, който стартира от последното място в състезанието. Топ 3 пък бе оформен от руския пилот на Торо Росо Даниил Квият.

В хода на състезанието пък заради редица проблеми отпаднаха Шарл Льоклер, Ландо Норис, Даниел Рикардо и Серхио Перес, Валтери Ботас и Пиер Гасли.

LAP 29/64



Minutes after stopping for a set of slicks, Charles Leclerc's race is over



He crashes into the barriers and the Safety Car comes out



Huge drama here at Hockenheim#GermanGP #F1 🇩🇪 pic.twitter.com/WFRXAx2utN