Тийндейжърката Коко Гоф детронира миналогодишната шампионка Наоми Осака в третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. 15-годишната дебютната на "Мелбърн Парк" Гоф триумфира срещу поставената под номер 3 Осака с 6:3, 6:4 за 67 минути.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

"I need a selfie for Instagram!" We think @rodlaver can probably oblige, @CocoGauff ! 🤳 #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/cfirkrL1WN

Американката взе първия сет с единствен брейк в осмия гейм. Във втората част двете си размениха ранни пробиви, но в седмия гейм Гоф отново проби и това се оказа решаващо. Японката нямаше добър ден, като направи 30 непредизвикани грешки и спечели едва 33 процента от точките при вкаран втори сервис.

Уникална постъпка на Надал завладя социалните мрежи (ВИДЕО)

Down the line from @naomiosaka, who holds for 3-2 in the second.



She's aiming to be the first woman to successfully defend her #AusOpen title since Azarenka in 2013. Can Gauff stop her? #AO2020 pic.twitter.com/kAkgJFYgUo